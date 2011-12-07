В Казани 8 октября пройдет спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» Академии Н. С. Михалкова, сообщают организаторы.

«В рамках данного проекта запланировано проведение серии бесплатных мероприятий о творчестве великих классиков — А. П. Чехова и И. А. Бунина для жителей Поволжья России — Нижнего Новгорода, Чебоксар, Йошкар-Олы и Казани», — сказано в сообщении.

В рамках проекта для казанцев проведут уникальную лекцию о творчестве А. П. Чехова «Врут все: воспоминания об А. П. Чехова и метаморфозы современности» для старшеклассников, студентов колледжей и ВУЗов, широкого круга слушателей. Также гостей мероприятия ожидают мастер-класс для актеров и студентов профильных ВУЗов, профессиональная выставка «Чехов. Линия жизни» совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедников А. П. Чехова «Мелихово». Центральным мероприятием фестивального дня станет благотворительный показ спектакля Академии «Метаморфозы V: Мадрид» для медработников и волонтеров, боровшихся с пандемией коронавируса.

Спектакль и выставка пройдут в ГБУ «Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля». Лекция и мастер-класс пройдут в Доме актера им. М.Салимжанова.