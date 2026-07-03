Земскую школу XIX века в Заинском районе продают за рубль

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Республика
3 июля 2026  18:45

На торги выставлен объект культурного наследия муниципального уровня – здание бывшей земской школы в селе Тюгеевка. Стартовая цена лота – один рубль. Одноэтажная кирпичная постройка площадью 300,8 квадрата была возведена во второй половине XIX века. До её появления в селе действовала лишь начальная церковно-приходская школа, а новая земская давала детям разных национальностей и вероисповеданий базовое четырёхлетнее образование.

Программа «1 рубль за объект» предполагает, что новый собственник получает здание сразу, но с обременением – он обязан провести полный комплекс реставрационных работ в оговорённые сроки. Только после этого ограничения снимаются. Таким образом власти надеются спасти исторические памятники от разрушения и вовлечь их в хозяйственный оборот.

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Новости
Земскую школу XIX века в Заинском районе продают за рубль
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