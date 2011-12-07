На озере Нижний Кабан создали большую искусственную полынью для уток и лебедей

Часть акватории озера Нижний Кабан в районе Старо-Татарской слободы нынешней зимой останется свободной ото льда. Искусственную полынью создали при помощи компрессорных установок, работа которых не позволит замерзнуть воде даже в самые сильные морозы, сообщает подробности пресс-служба префектуры Казани «Старый город».

Благодаря этому многочисленные утки, в последние годы остающиеся на зимовку в Казани и обжившиеся на Кабане лебеди, смогут спокойно дождаться теплого времени года и прихода весны.

Кстати, как отметили в отделе охраны водных объектов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, создание искусственно обогреваемого участка озера Кабан ни в коей мере как не нарушает природного законодательства и не наносят вреда окружающей среде.