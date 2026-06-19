Телебашня Казани окрасится в красный в День памяти и скорби

В ночь на 22 июня, в День памяти и скорби, на казанской телебашне включат особый сценарий архитектурно-художественной подсветки. Как сообщили в филиале РТРС «РТПЦ Республики Татарстан», конструкция окрасится в алые тона, а на ней появится мемориальная надпись: «22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 1941–1945. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО», дополненная символами Вечного огня и Георгиевской ленты.

Световое оформление будет работать с 21:30 до 23:00.

Ежегодно 22 июня в России проходят траурные мероприятия в память о начале Великой Отечественной войны, унесшей жизни более 26 миллионов советских граждан. По всей стране организуются акции «Свеча памяти» и «Минута молчания», чтобы напомнить о цене Победы и о том, что подвиг народа не забыт.