Более 300 журналистов освещали саммит АСЕАН в Казани

Для работы на саммите «Россия – АСЕАН», прошедшем в Казани с 17 по 19 июня, было аккредитовано 333 представителя СМИ. Об этом на брифинге сообщил замруководителя пресс-службы Раиса РТ Лаззат Хайдаров.

Из общего числа 254 бейджа выдано российским журналистам, из которых 144 – федеральные. Зарубежную прессу представили 79 корреспондентов из 16 стран. Совокупная аудитория изданий и телеканалов, освещавших событие, оценивается в 1–1,3 млрд человек.

Саммит был приурочен к 35-летию диалогового партнерства России и АСЕАН. Ассоциация объединяет 11 государств Юго-Восточной Азии, включая Бруней, Вьетнам, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Камбоджу, Филиппины и Восточный Тимор, который стал полноправным членом в октябре 2025 года. Папуа – Новая Гвинея имеет статус особого наблюдателя.