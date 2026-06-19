Определились соперники «Рубина» по групповому этапу Кубка России

Опубликован состав групп Пути РПЛ Кубка России – «Рубин» начнёт борьбу за трофей с выступления в группе «А». В два круга казанский клуб сыграет со «Спартаком», «Оренбургом» и «Родиной». Последняя в сезоне 2026/27 дебютирует в РПЛ.

Детальное расписание матчей ещё не опубликовано. Известно, что игры первого тура группового этапа пройдут 5 августа. В прошлом розыгрыше Кубка России «Рубин» занял третье место в группе «А», вылетел в Путь регионов, где в четвертьфинале в серии пенальти проиграл тульскому «Арсеналу».