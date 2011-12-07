В Казани задержан подозреваемый в серии краж из аптек и магазинов

В Казани задержали жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в серии краж из аптек и магазинов, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Как рассказали в ведомстве, сообщения о кражах стали поступать в полицию с ноября прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов определили, что все преступления совершались по одной схеме: пластиковые двери магазинов вскрывались отверткой или выбивались. Также кражи происходили в одно и то же время — с 2-х до 4-х часов утра.

В ходе розыскных мероприятий был задержан 39-летний мужчина из Нижнего Новгорода. Сам он рассказал полицейским, что приехал в Казань на лечение от наркозависимости, однако в ноябре прошлого года сбежал из реабилитационного центра и снял квартиру. Кражи были способом «заработка», большую часть украденных средств задержанный тратил на наркотики.

Полицейские уже установили причастность новгородца к десяти преступлениям в трех районах Казани. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».



