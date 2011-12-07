Архитекторы всего мира озадачены проектом волжской набережной в Казани

Подробностями проведения фестиваля в Казани поделились заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Владимир Кудряшев, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, руководитель конкурсных и фестивальных программ Союза архитекторов России Елена Жильникова, президент Союза архитекторов России, президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков и первый вице-президент Союза архитекторов России Виктор Логвинов.Столица Татарстана не случайно была выбрана местом проведения фестиваля «Эко-Берег». Как отметил Виктор Логвинов, Казань, будучи городом на Волге, к большому сожалению, не имеет достойной набережной на этой реке, кроме того, обстановка на береговой линии непростая. Поэтому главным событием фестиваля станет проведение конкурса на лучшую концепцию реконструкции набережной на участке от речного порта до Кировской дамбы. Эта территория имеет ряд осложняющих факторов для архитекторов. Географически находясь в центре Казани, набережная отделена от исторической части города железнодорожными путями и автодорогой. - Мы стремимся реализовать отобранные идеи в ближайшее время, - заметил Владимир Кудряшев. - В 2020 году исполняется 100 лет со дня основания ТАССР. Мы ставим перед собой задачу реализовать часть задуманного к этому времени.Впрочем, заместитель министра строительства уточнил, что озвученный срок - задача максимум, на данный момент сроки реализации проекта не определены.Как отметили организаторы фестиваля, конкурс вызвал интерес не только у казанских архитекторов, но и у их коллег из других российских регионов, а также из Англии, США, Канады, Китая, Австралии, Индонезии, Испании, Италии, Греции, Болгарии, Сербии и Турции.- Главное - сохранить лицо Казани, не делать работу по конкретным стандартам, - резюмировал Виктор Логвинов. - К сожалению, существует ряд проектных контор, которые стремятся свое видение распространить на всю Россию. Думаю, это категорически неверно. Важно сохранить уникальность каждого города.