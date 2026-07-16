В РТ 16 июля ожидаются дожди, грозы и до 26 градусов тепла

В четверг, 16 июля, в республике прогнозируется облачная погода с дождями – местами сильными и с грозами, возможен град, сообщили в Гидрометцентре РТ.



Ветер западный с переходом на северо-западный, 5–10 м/с, днём порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха составит от 21 до 26 градусов. В столице – аналогичный характер погоды. Жителей призывают соблюдать осторожность при непогоде.