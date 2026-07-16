В РКБ спасли мотоциклиста с расслоением аорты после тяжелого ДТП

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли жизнь мотоциклисту, который 27 июня попал в аварию – врезался в неожиданно повернувшую легковушку и пролетел через три полосы. С множественными переломами таза, бедра, колена, руки и шейного позвонка он был доставлен в РКБ в состоянии шока.



Сразу после диагностики врачи начали операцию по фиксации переломов, однако на послеоперационном КТ выявили расслоение аорты – состояние, грозящее массивным кровотечением. Сложность добавила необычная анатомия пациента: подходящий эндопротез срочно доставили из Москвы. Утром 28 июня мужчине провели успешную операцию на аорте, и уже через четыре часа он очнулся и задышал самостоятельно.



Позже ему выполнили ещё одно вмешательство на тазе и колене, после чего выписали домой. Через несколько месяцев, когда кости срастутся, фиксирующие металлоконструкции удалят.