В РКБ спасли мотоциклиста с расслоением аорты после тяжелого ДТП

news_top_970_100
Город
16 июля 2026  09:40

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли жизнь мотоциклисту, который 27 июня попал в аварию – врезался в неожиданно повернувшую легковушку и пролетел через три полосы. С множественными переломами таза, бедра, колена, руки и шейного позвонка он был доставлен в РКБ в состоянии шока.

Сразу после диагностики врачи начали операцию по фиксации переломов, однако на послеоперационном КТ выявили расслоение аорты – состояние, грозящее массивным кровотечением. Сложность добавила необычная анатомия пациента: подходящий эндопротез срочно доставили из Москвы. Утром 28 июня мужчине провели успешную операцию на аорте, и уже через четыре часа он очнулся и задышал самостоятельно.

Позже ему выполнили ещё одно вмешательство на тазе и колене, после чего выписали домой. Через несколько месяцев, когда кости срастутся, фиксирующие металлоконструкции удалят.

news_right_column_240_400
Новости
Выезд на встречную полосу - главная причина смерти на дорогах Татарстана
В Казани подросток на питбайке сбил инспектора ГИБДД и попытался скрыться
В Казани с начала года зафиксировано более 8,4 тысячи нарушений парковки на газонах
Перерабатывать мусор невыгодно, но необходимо
Перерабатывать мусор невыгодно, но необходимо
Бензиновый кризис - 2026: как татарстанцы переживают ажиотаж на заправках
Бензиновый кризис - 2026: как татарстанцы переживают ажиотаж на заправках
В Татарстане с начала года установили 177 противопожарных щитов в лесах
АИ-98 стал лидером роста цен на топливо в Татарстане
В РКБ спасли мотоциклиста с расслоением аорты после тяжелого ДТП