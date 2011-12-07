На парковках Казани установили новые камеры наблюдения

На некоторых муниципальных парковках Казани установили новые камеры наблюдения, фиксирующие госномера авто, пока водители паркуются. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Отмечается, что такое решение улучшит контроль за соблюдением правил пользования парковок. Первый комплекс фотофиксации был установлен в декабре прошедшего года, благодаря чему за это время выявили восемь нарушений.

В Комитете по транспорту пояснили, что данный эксперимент продлится до 1 мая 2021 года. Будут ли размещать такие камеры на всех парковках станет известно по результатам тестового периода, поскольку технология еще новая и тестируется впервые.