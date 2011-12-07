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На парковках Казани установили новые камеры наблюдения

Они позволяют фиксироать госномера авто, пока водители паркуются.

На некоторых муниципальных парковках Казани установили новые камеры наблюдения, фиксирующие госномера авто, пока водители паркуются. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Отмечается, что такое решение улучшит контроль за соблюдением правил пользования парковок. Первый комплекс фотофиксации был установлен в декабре прошедшего года, благодаря чему за это время выявили восемь нарушений.

В Комитете по транспорту пояснили, что данный эксперимент продлится до 1 мая 2021 года. Будут ли размещать такие камеры на всех парковках станет известно по результатам тестового периода, поскольку технология еще новая и тестируется впервые. 

КВ
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