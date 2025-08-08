Челнинские врачи спасли пациента с редкой формой инфаркта кишечника

В Набережных Челнах медикам Больницы скорой медицинской помощи удалось спасти жизнь пациента с мезентериальным тромбозом – опасным состоянием, при котором смертность достигает 90%. Как сообщается в официальном телеграм-канале медучреждения, мужчина поступил с острыми болями в животе, что позволило врачам оперативно заподозрить инфаркт кишечника.

Благодаря слаженным действиям команды специалистов, пациенту экстренно провели тромболитическую терапию. Врач-рентгенохирург Ильяс Якубов через катетер в лучевой артерии ввел препарат, растворяющий тромбы. Эта малоинвазивная процедура позволила не только спасти жизнь больного, но и полностью сохранить кишечник без повреждений.

«В подобных случаях счет идет на минуты, – пояснил Якубов. – Решающую роль сыграла оперативная диагностика коллег и наша слаженная работа».