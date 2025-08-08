В Казани стартовало строительство школы фигурного катания имени Загитовой

8 августа 2025  21:22

В столице Татарстана началось возведение специализированного Центра фигурного катания, который будет носить имя олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Как сообщил министр спорта республики Владимир Леонов в интервью РИА «Новости», строительные работы планируется завершить к лету 2027 года.

Общая стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей. В июне текущего года после корректировки сметной документации объект получил официальное разрешение на строительство.

«Сейчас совместно с Алиной мы прорабатываем юридические аспекты создания школы. Процесс идет по графику, и до конца года все организационные вопросы будут решены», – сообщил чиновник.

