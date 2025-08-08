В Казани состоится третий аниме-фестиваль Yokai Matsuri в сентябре

8 августа 2025  16:09

6 сентября в культурно-досуговом комплексе имени Ленина пройдет семейный аниме-фестиваль Yokai Matsuri, объединяющий современные тенденции и традиционные японские мотивы. Гостей ждет насыщенная программа: театральные постановки, вокальные номера, конкурсы в 18 номинациях и демонстрация костюмов фольклорных персонажей.

Участники смогут проявить себя в создании фан-арта, манги и AMV-клипов. Заявки на конкурсную программу принимаются до 24 августа.

Фестиваль также предложит гостям познакомиться с паназиатской уличной кухней, посетить мастер-классы и тематические лекции. Мероприятие продлится с 12:00 до 20:00, вход свободный. Регистрация для зрителей откроется в ближайшие дни.

