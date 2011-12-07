Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На дороги Казани запустят 30 новых автобусов

Один новый автобус будут рассчитаны как минимум на 80 человек.

На дорогах Казани появится 30 новых автобусов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Городские автобусы в лизинг на собственные средства приобретает МУП «ПАТП № 2». Предприятие потратит на приобретение автобусов более 271,3 млн рублей.

Также в тендере уточняется, что один автобус должен быть рассчитан как минимум на 80 человек с учетом сидячих мест в количестве 28 штук. Кроме того, в транспорте должны быть установлены антивандальные сидения и оборудование для комфортного передвижения пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Также в автобусах будут установлены камеры видеонаблюдения и аппаратом передачи данных в режиме «онлайн».

КВ
Лента новостей