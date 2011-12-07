На дороги Казани запустят 30 новых автобусов

На дорогах Казани появится 30 новых автобусов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Городские автобусы в лизинг на собственные средства приобретает МУП «ПАТП № 2». Предприятие потратит на приобретение автобусов более 271,3 млн рублей.

Также в тендере уточняется, что один автобус должен быть рассчитан как минимум на 80 человек с учетом сидячих мест в количестве 28 штук. Кроме того, в транспорте должны быть установлены антивандальные сидения и оборудование для комфортного передвижения пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Также в автобусах будут установлены камеры видеонаблюдения и аппаратом передачи данных в режиме «онлайн».