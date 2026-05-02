В РТ завершился чемпионат «Абилимпикс» с рекордным числом участников

Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» собрал порядка 1700 участников. Из них около 600 человек соревновались в категориях «Школьники», «Студенты» и «Специалисты». Мероприятие прошло на 35 площадках в 14 районах республики.

Конкурсанты демонстрировали навыки по 48 основным и 76 региональным компетенциям. В числе новых направлений — «Бровист», «Разработка и сборка БПЛА», «Специалист по рекламе», «Специалист по социальной реабилитации» и «Техник-протезист». Работу участников оценивали 661 эксперт, помогали 620 волонтеров.

Параллельно прошел «Фестиваль возможностей» для 500 человек с тяжелыми и ментальными нарушениями, а также впервые состоялся «Фестиваль знакомства с профессией» для более чем 250 детей дошкольного и младшего школьного возраста. Чемпионат организован в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».