За сутки в Казани поймали 13 пьяных водителей

За прошедшие сутки в Казани 13 пьяных водителей. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Сообщается, что за 17 апреля были пойманы еще шестеро человек, управляющих автомобилем без прав, один пассажир за перевозку наркотического вещества, и один гражданин по подозрению в совершении кражи.

Также за субботу произошло 80 ДТП, в том числе включая два наезда на велосипедистов.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как ночью в Казани несколько патрульных автомобилей ГИБДД пытались остановить водителя «Газели».