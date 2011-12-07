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За сутки в Казани поймали 13 пьяных водителей

Еще шестеро были пойманы без водителей без прав.

За прошедшие сутки в Казани 13 пьяных водителей. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Сообщается, что за 17 апреля были пойманы еще шестеро человек, управляющих автомобилем без прав, один пассажир за перевозку наркотического вещества, и один гражданин по подозрению в совершении кражи.

Также за субботу произошло 80 ДТП, в том числе включая два наезда на велосипедистов.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как ночью в Казани несколько патрульных автомобилей ГИБДД пытались остановить водителя «Газели».

КВ
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