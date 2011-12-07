Студенческие стройотряды готовы к участию в программе «Наш двор»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Марат Бариев на прошедшей 17 февраля пресс-конференции подчеркнул, что год от года движение стройотрядов набирает все большую популярность. За плечами юношей и девушек такие крупные стройки последнего десятилетия, как олимпийские объекты в Сочи, космодром «Восточный», объекты «Росатома». Сейчас в числе прочего татарстанцы трудятся на строительстве атомной электростанции в Турции.

Сам Марат Бариев вспомнил, что его личный опыт работы в трудовом отряде начинался 40 лет назад. В рядах СТО он строил здание детского сада в одном из населенных пунктов республики - объект стоит по сей день, что говорит о добросовестном подходе студентов к работе.

Но депутат Госдумы отметил, что потенциал движения до конца еще не раскрыт и не исчерпан. Несмотря на значительные подвижки, полного доверия со стороны работодателей все равно пока нет.

- Новые работодатели сначала очень недоверчиво относятся к таким отрядам, к предложениям. Лет 15 - 20 назад очень тяжело было найти объекты даже в республике. Потихоньку этот плацдарм расширяется, развивается. Но все равно нет полного взаимодействия, доверия, работодатель не повернулся лицом еще к этим трудовым отрядам, - считает Марат Бариев.

Другая сложность: законодательство, но и здесь есть подвижки. Так, участники стройотрядов освобождены от уплаты взносов в Пенсионный фонд. Хотя ключевой проблемой сейчас остается невозможность участия в движении студентов-иностранцев.

На грядущий семестр стройотряды не останутся без работы: Марат Бариев озвучил идею привлечь студентов к реализации республиканской программы «Наш двор».

- Мне кажется, здесь и нужно привлечь студентов. Во-первых, это удешевляет стоимость работы, во-вторых, воспитывает саму молодежь, - сказал депутат. Он полагает, что после благоустройства молодежь станет следить за сохранностью сделанного.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Зах­матова отрапортовала, что студенческие трудовые отряды готовы приступить к выполнению задачи.

- Мы ждем согласования техзадания, чтобы знать что нужно, в каком объеме и в каком дворе, - уточнила она.

Анна Захматова сообщила, что министерство молодежи уже отправило запрос в минстрой республики, чтобы получить задание с подробным описанием работ и рассчитанным количеством студентов, которые будут необходимы для реализации проекта.

- У нас студенты готовы. Мы можем обеспечить и одну тысячу, и две тысячи студентов, главное сейчас определиться с заказчиком и понять, какие виды работ и в каких местах необходимы, - заявила Анна Зах­матова.

А в понедельник вечером в Казани завершилась работа V республиканского форума трудящейся молодежи «Не словом, а делом!» Он собрал на площадке КЦ «Сайдаш» более 500 человек из более чем 20 муниципальных образований Татарстана: активистов движения, ветеранов. На сцене назвали имена лучших командиров, комиссаров, специалистов по развитию студенческих трудовых отрядов, мастеров и методистов, определили лучшие штабы студотрядов образовательных организаций и муниципальных образований, выбрали лучший школьный трудотряд по итогам работы в 2019 году, а также отметили лучший студенческий трудовой отряд года в Татарстане.