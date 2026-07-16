ЦИК РТ запускает «ИнформУИК»: 3250 обходчиков посетят жителей Казани и Челнов

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы Центральная избирательная комиссия Татарстана запускает масштабный информационный проект «ИнформУИК». С 20 августа по 15 сентября члены участковых комиссий проведут подомовые обходы в двух крупнейших городах республики — Казани и Набережных Челнах. Жителей ждут не просто визиты, а живой диалог о выборах и современных сервисах голосования.

Проект уже успел зарекомендовать себя как эффективный инструмент информирования избирателей, отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. В отличие от листовок или роликов в соцсетях, личное общение даёт людям возможность получить достоверную информацию из первых уст.

— ИнформУИК уже доказал свою эффективность. Личное общение позволяет жителям получать достоверную информацию о выборах, задавать интересующие вопросы, узнавать о современных сервисах избирательной системы и делать участие в голосовании более удобным, — подчеркнул глава республиканского избиркома.

В этом году проект охватит два города — Казань и Набережные Челны. В работе задействуют 10 территориальных и 609 участковых избирательных комиссий. Для подомовых обходов подготовят 3250 специально обученных сотрудников. Все они пройдут инструктаж и будут действовать по единым стандартам, утверждённым Центральной избирательной комиссией России.

Обходчики объяснят, как пройдут выборы, где находятся избирательные участки, как работает система дистанционного электронного голосования и какие ещё сервисы доступны избирателям. У жителей будет возможность задать любые вопросы о предстоящей кампании. Для удобства граждан участковые комиссии постараются охватить максимальное количество домов и квартир.

Проект продлится до 15 сентября. Полученная информация поможет избирателям не только сориентироваться в датах и процедурах, но и принять осознанное решение в день голосования.