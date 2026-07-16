«Ак Барс» официально подтвердил уход нападающего Дмитрия Яшкина

Казанский хоккейный клуб объявил об уходе 33-летнего нападающего Дмитрия Яшкина. Форвард продолжит карьеру в китайском клубе «Шанхай Дрэгонс» – о переходе ранее публично сообщил президент команды Илья Ковальчук.

Яшкин выступал за «Ак Барс» с 2023 года. В минувшем сезоне он провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 42 очка (25 голов + 17 передач). В составе казанцев форвард дошёл до финала Кубка Гагарина. Клуб поблагодарил хоккеиста за игру и пожелал удачи в новом этапе карьеры.

Напомним, ранее казанский клуб подтвердил расставание с Александром Барабановым.