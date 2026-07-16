Благоустройство сквера «Тебриз» в Казани выполнено на треть

Работы по обновлению сквера «Тебриз» в Казани завершены на 30%. Сейчас специалисты занимаются устройством тротуаров – выполнено уже половина объёма, параллельно прокладывают кабели для наружного освещения и системы видеонаблюдения, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

На начальном этапе территорию полностью расчистили: демонтировали старое асфальтовое покрытие и убрали аварийные деревья. Следующий этап – укладка пешеходных дорожек из гранитной плитки. Сквер был выбран для благоустройства по итогам онлайн-голосования и обновляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Срок завершения работ пока не уточняется.