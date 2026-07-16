В 2026 году на предприятия РТ трудоустроено 2,5 тысячи студентов

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Республика
16 июля 2026  15:11

С начала года через систему студенческих отрядов республики на производственные объекты устроились 2571 учащийся, причём почти 1,9 тысячи из них – на предприятия оборонно-промышленного комплекса. К проекту присоединились 26 работодателей, а на данный момент на местах занято более 1050 человек.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, участие в таких проектах позволяет готовить кадровый резерв для отрасли. Перед выходом на работу студенты бесплатно осваивают востребованные специальности – весной обучение прошли 1426 человек, осенью планируется подготовить ещё почти 1,7 тысячи. Самыми популярными направлениями стали электромонтёр, слесарь механосборочных работ и сварщик. Среди редких – сборщик боеприпасов, оператор БПЛА и лаборант-микробиолог.

Производственное направление студотрядов развивается в Татарстане с 2020 года, а с 2024 года республика входит в число опорных регионов России. Ежегодно здесь проходят всероссийские и межрегиональные проекты. Крупнейшие партнёры – «КАМАЗ», ОЭЗ «Алабуга» и «ПОЗиС» – не раз признавались лучшими работодателями для участников движения. Многие студенты после практики остаются работать на предприятиях.

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