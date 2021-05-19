Забрали на штрафстоянку 206 электросамокатов за один день: противостояние кикшеринга и мэрии Казани продолжается

19 августа в социальных сетях Казани начали активно появляться фотографии, как в центре города сотрудники ГИБДД массово эвакуировали электросамокаты. Тогда изданию сообщили в ОГИБДД Управления МВД по Казани, что проходит совместный рейд ведомства и исполкома города. Итогом этой проверки стали 206 эвакуированных на муниципальную парковку транспортных средств, рассказали в мэрии.

Тогда же кикшеринг Whoosh заявил изданию, что подобное «изъятие» проходит с весны, по словам представителя компании, «по нескольку штук» в неделю. И каждый раз, когда на электросамокаты выписывают штрафы, компания их оспаривает, а транспорт возвращает. В этот раз у них забрали 75 самокатов.

«Будем забирать и оспаривать штрафы», — заявили в компании.

В свою очередь, пресс-служба мэрии заявила, что причиной такого «масштабного рейда по изъятию самокатов» стали участившиеся случаи ДТП и рост числа пострадавших в них. Власти отмечают, что подобные проверки проходят 2-3 раза в неделю и что с начала июля были изъяты 93 самоката по причине нарушения правил благоустройства. Ощутимая разница — 93 за полтора месяца и 206 за один день.

История конфликта

С началом теплого периода в городе тут и там начали появляться арендные электросамокаты, а горожане массово познакомились с новым способом передвижения. Со временем транспорта становилось все больше, как и проблем, с ним связанных.

В первую очередь это травматизм — только за май в травматологическое отделение № 1 РКБ попали 35 человек, 10 из которых были прооперированы. Причем около половины пациентов были в возрасте 18-19 лет, а вторая половина — в возрасте 35 лет и старше.

Вторая проблема, которая очень обеспокоила городские власти, — парковка. Изначально транспорт можно было оставить почти в любом месте. Но после ряда резонансных случаев и заявлений, и компании, и исполком пошли друг другу на встречу — было даже подписано соглашение о сотрудничестве.

Сервис кикшеринга стал стремительно меняться: появились парковочные зоны — теперь электросамокат нельзя оставить в любом месте, а только в специально отведенных. Появились зоны, где система автоматически снижала скорость транспорта до 10-15 км/час. В первую очередь это пешеходные зоны. А также самокат требовал спешиваться перед пешеходными переходами и запрещал ездить по дорогам, регулярно отправляя предупреждения на смартфон.

Власти Казани рапортовали о том, что проблема решается. Пока между сторонами конфликта словно не пробежала черная кошка.

Активное противостояние

В начале августа мэрия объявила о проведении аукциона на 122 парковочных места для электросамокатов, но ни одна из компаний на него не заявилась. Сервисы кикшеринга просили 1 200 парковочных мест, а одобрили им только 500. А на первый аукцион выставили и вовсе меньше половины.

«В нашем понимании, это был первый пул объектов. В том случае, если бы правила эскплуатации самокатов на территории Казани соблюдались. В дальнейшем мы планировали размещать сеть прокатов самокатов до 500 [дом]», — заявил СМИ во время масштабного рейда 19 августа замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Когда проводился аукцион прокатчики заявили, что Казань — это единственный город, где систематически «выживают транспорт микромобильности». И сейчас они отмечают, что сдвигов в этом направлении нет.

Будущее Казани

Столица Татарстана всегда стремилась быть на одной волне с молодежью. Не даром в республике даже было создано профильное министерство. Сейчас на улицах города можно встретить большое количество молодежи на электросамокатах, хотя этим видом транспорта пользуется и более взрослое население.

Законы рынка гласят, что любые издержки сказываются на конечной стоимости товара или услуги, которые продавец хочет компенсировать. Чем сложнее будет взять самокат, тем меньше им будут пользоваться, а ведь содержать их надо и оплачивать зарплату сотрудникам тоже. Придется сокращать количество транспорта, персонала и прочие механизмы снижения присутствия. Из этого создается новый замкнутый круг — стоимость растет, востребованность падает, стоимость снова растет. И в этом круге страдает потребитель.