Завтра на сутки в домах Приволжского района Казани отключат воду

Завтра, 23 июля, на сутки отключат горячую воду в ряде домов Приволжского района Казани. Это связано с проведением работ на водопроводе, передает пресс-служба мэрии города.

Так, с 9:00 часов утра завтрашнего дня до 9:00 часов 24 июля воды не будет по улицам Авангардная, Глазунова, Землемерная, Кулагина, Промысловая, Тихорецкая, Десятидворная, Магнитогорская и Семидворная.

Поэтому МУП «Водоканал» просит казанцев заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, телефон +7(843)231-62-60.