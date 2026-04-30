В Казани и Осиново зафиксированы случаи превышения ПДК сероводорода в воздухе

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан подвели промежуточные итоги мониторинга качества атмосферного воздуха. С начала года, а именно с 1 января, автоматические станции контроля загрязнения (АСКЗА) выполнили 1,15 миллиона замеров. При этом 363 тысячи из них приходятся на пять постов, размещённых в казанской агломерации.

Особое внимание экологи обратили на показатели апреля. В прошлом месяце приборы зафиксировали 14 эпизодов, когда содержание сероводорода в воздухе превышало предельно допустимую концентрацию. Большинство нарушений — 10 случаев — отмечено на станции АСКЗА-1, расположенной в селе Осиново Зеленодольского района. Ещё четыре превышения выявлены на АСКЗА-5 в Казани (на проспекте Ильгама Шакирова).

На остальных 15 автоматических станциях, которые действуют на территории республики, каких-либо превышений по загрязняющим веществам зафиксировано не было.

Проанализировав метеорологические условия в период наблюдений, специалисты Минэкологии РТ пришли к выводу, что источником повышенной концентрации сероводорода, скорее всего, являются предприятия, подконтрольные федеральным природоохранным органам. Вся информация о выявленных нарушениях уже направлена в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора и в Управление Роспотребнадзора по Татарстану для принятия соответствующих мер.