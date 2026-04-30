Поселок Васильево под Казанью может стать городом

Населенный пункт Васильево, расположенный в Зеленодольском районе Татарстана, в будущем может сменить статус с посёлка городского типа на полноценный город. С таким заявлением выступил глава района Михаил Афанасьев. Поводом для обсуждения стала численность местных жителей — на сегодняшний день она превышает 17 тысяч человек, а в летний сезон и вовсе достигает 50 тысяч, что больше, чем в некоторых отдельных муниципалитетах республики.

Он отметил, в телеграм канале, что главная проблема текущего статуса Васильево заключается в том, что посёлки городского типа не могут участвовать в ряде государственных программ, которые ориентированы именно на районные центры и малые города. Независимо от количества населения, такие преференции остаются недоступными для Васильева, которое, по словам главы района, оказалось «между двух статусов».

Тем не менее, власти подчеркивают, что развитие территории не стоит на месте. Ещё в 2019 году при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова была принята отдельная программа социально-экономического развития посёлка. За прошедшие годы удалось возвести новые социальные объекты, решить проблемы дорожной инфраструктуры, модернизировать инженерные системы и наладить транспортное сообщение.

Районные власти настроены на продолжение преобразований, рассчитывая привлекать в Васильево инвесторов и делать населённый пункт более комфортным для проживания и отдыха. Не исключено, что в перспективе посёлок с богатой историей получит статус города, и тогда в Зеленодольском районе появится сразу два городских муниципалитета. Но, как отметил Михаил Афанасьев, всему своё время.