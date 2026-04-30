В Татарстане насчитывается 179 тысяч работающих пенсионеров

Согласно свежим данным Социального фонда России, на 1 марта 2026 года в республике трудятся 179 278 жителей пенсионного возраста. Для сравнения: число неработающих граждан, достигших пенсионного порога, в регионе составляет 909 547 человек — это почти в пять раз больше.

Статистика также демонстрирует существенный разброс по стране. Абсолютными лидерами по количеству трудоустроенных пожилых людей являются Москва (450,8 тысячи), Московская область (368 тысяч) и Санкт-Петербург (308,9 тысячи).

Противоположная ситуация наблюдается в северных и малонаселенных регионах. Меньше всего работающих пенсионеров зафиксировано в Ненецком автономном округе (3,7 тысячи), Чукотском автономном округе (4,9 тысячи), а также в Еврейской автономной области и Республике Алтай — в каждом из этих двух регионов насчитывается по 7,8 тысячи человек.

Как отмечают эксперты, столь заметная разница между количеством работающих и неработающих пенсионеров в Татарстане и по стране в целом отражает особенности экономической активности и демографической ситуации в разных субъектах Федерации.