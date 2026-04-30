В России дан старт четвертому сезону конкурса брендов «Знай наших»

Открыт прием заявок на четвертый ежегодный конкурс «Знай наших», направленный на поддержку растущих отечественных брендов. К участию приглашаются малые и средние предприятия из сферы производства продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома, а также технологические компании.

Особый акцент в новом сезоне сделан на разработчиков решений в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, машинного обучения, высокопродуктивного сельского хозяйства, энергетики будущего и транспортной инфраструктуры. Для технологических брендов предусмотрен ряд отдельных номинаций.

Основные требования к претендентам — доля локализации производства не менее 30% и устойчивая положительная динамика продаж. Отбор участников и определение финалистов будут проходить в несколько этапов, а торжественная церемония награждения победителей запланирована на июль.

Лауреаты конкурса получат индивидуальные консультации от бизнес-экспертов, помощь с выходом на маркетплейсы и в розничные сети, доступ к образовательным программам, членство в профессиональных объединениях, содействие в привлечении инвестиций, а также масштабную информационную поддержку. Кроме того, победители смогут рассчитывать на содействие со стороны ВЭБ.РФ для реализации своих проектов.

Организаторы отмечают, что конкурс уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития малого и среднего предпринимательства. Участники из малых городов и сельских населенных пунктов получают дополнительный шанс заявить о себе на федеральном уровне, что способствует развитию территорий. География проекта с каждым сезоном расширяется, а качество представленных брендов неуклонно растет.