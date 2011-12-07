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В спортивных школах Казани появятся секции новых олимпийских видов спорта

Юные казанцы смогут освоить пляжный волейбол, баскетбол 3×3, биатлон, тхэквондо и сумо.

С сентября в спортивных школах Казани откроются новые направления - пляжный волейбола биатлон, баскетбол 3×3, тхэквондо и сумо. Об этом рассказала пресс-служба мэрии города.

В Казанских спортшколах с 23 августа запускают акцию «День открытых дверей». Школы планируют принять 4000 новых спортсменов.

Кроме мероприятий в спортшколах, 11 сентября на территории парков и скверов состоится презентация спортивных школ. График проведения акции «День открытых дверей» будет размещен на официальном сайте Исполнительного комитета Казани.

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