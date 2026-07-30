С 2027 года в Татарстане запустят региональный проект по развитию коневодства

В республике разработана пятилетняя программа развития коневодства на 2027–2031 годы. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РТ Гелюс Баязитов. Основные задачи — увеличение поголовья, рост производства, повышение племенных качеств и создание центра национальных культур.

Господдержка будет направлена на покупку кобыл разных пород, а также строительство и ремонт конюшен. Участие смогут принимать все категории хозяйств — от крупных агрофирм до мелких ферм.

В прошлом году численность лошадей татарской породы выросла на 200 голов, превысив 1,2 тыс. Всего в республике насчитывается более 30 тыс. лошадей.