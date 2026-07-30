В «Салават Купере» откроют крупный центр помощи детям с ОВЗ

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Город
30 июля 2026  14:51

В сентябре в казанском микрорайоне откроется пятый центр «Доброй Казани» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадь центра — 400 кв. м, он рассчитан на 500 детей в год. Это первый центр сети, где на постоянной основе будут работать врачи-специалисты.

В центре оборудуют восемь кабинетов, ресурсные классы, сенсорную комнату и тренировочную квартиру с полноценной кухней — самую оснащённую в сети. Появится и тренажёр для иппотерапии. С детьми будут работать неврологи, психологи, дефектологи, логопеды, массажисты и педагоги.

До сих пор в микрорайоне не было специализированных реабилитационных учреждений, хотя здесь живут более 500 детей с инвалидностью. Новый центр примет детей не только из «Салават Купере», но и из соседних районов — Юдино, Залесного и других.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Всего в сети «Добрая Казань» помощь получают более 4 тыс. детей с ОВЗ. Ремонт завершат к концу августа.

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В «Салават Купере» откроют крупный центр помощи детям с ОВЗ
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