Более 130 студентов работают на нефтяных предприятиях Татарстана

Ежегодно на 12 объектах нефтедобычи временную работу получают свыше 130 молодых людей. Студенты трудятся помощниками бурильщиков, участвуют в капремонте скважин, обслуживают оборудование и готовят буровые растворы. Также готовят лаборантов химического анализа для контроля качества сырья.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, нефтедобыча требует высокой квалификации, и студотряды помогают готовить такие кадры. Многие работают по полгода и дольше, а после выпуска остаются на предприятиях. Один из примеров — выпускница Альметьевского политехнического техникума Ульяна Долгова, которая полтора года трудится на антикоррозийной защите оборудования.

С 2024 года в Альметьевске прошли два всероссийских форума студотрядов нефтеотрасли, объединивших более 250 участников из 16 регионов. Проект координирует Минмолодежи РТ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».