В Казани обновили пешеходные зоны на трех мостах

В столице Татарстана привели в порядок пешеходные части трёх мостов — в жилых массивах Новая Сосновка, Мирный и на улице Лейтенанта Шмидта. На всех объектах заменили асфальтовое покрытие.

В Новой Сосновке отремонтировали тротуарную часть моста 1979 года постройки (46 кв. м). В Мирном обновили асфальт на мосту 1992 года (33 кв. м). На пешеходном переходе через железнодорожные пути по улице Лейтенанта Шмидта (сооружение 1970 года) отремонтировали деформационные швы и обновили покрытие на протяжении 45 метров.

Всего в этом году в Казани запланирован ремонт 204 участков дорог протяжённостью более 100 км с бюджетом свыше 27 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 14 участков (более 7,5 км), включая тротуары, знаки и ограждения.

Также в планах — ремонт 32 участков с высоким износом (проспект Ямашева, улицы Клары Цеткин, Восстания, Карбышева, Проспект Победы, Сибирский тракт и другие), комплексный ремонт 26 участков протяжённостью 21 км и ремонт 85 дорог в 30 посёлках.