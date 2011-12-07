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В Казани эвакуировали ТРЦ «Тандем»

На место приехали кинологи с собаками.

В Казани эвакуируют ТРК «Тандем», сообщает ИА «Татар-информ».

На место съехались спецслужбы. На парковке замечены пожарные, спасатели и «скорая». На данный момент ТРЦ проверяют кинологи с собаками. 

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