В Казани пресекли работу двух нелегальных ломбардов из Самары

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Город
2 июля 2026  13:18

Прокуратура Авиастроительного района Казани выявила незаконную деятельность двух комиссионных магазинов на улице Ленинградской. Их владельцами оказались предприниматели из Самарской области, которые выдавали гражданам займы под залог вещей, не имея на это законных оснований. В числе заложенного имущества, как установила проверка, фигурировали и краденые вещи.

По закону выдавать потребительские займы вправе только кредитные либо некредитные финансовые организации – у коммерсантов же такого статуса не было, а оформляли они сделки якобы по договорам комиссии. Прокуроры возбудили административные дела по факту незаконного кредитования, и суд признал нарушителей виновными. В итоге деятельность обоих точек на Ленинградской приостановлена – магазины закрыты по решению суда.

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