В Казани появилась «Аллея туризма»

Отельеры, рестораторы, сотрудники туристических компаний, экскурсоводы, а также генеральные консулы иностранных государств приняли участие в создании первой в Казани «Аллеи туризма».

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, зеленый уголок из 30 саженцев спиреи рябинолистной создан в сквере у ротонды на Петербургской. По мнению заместителя Главы муниципального образования Казани Евгении Лодвиговой, такая символичная посадка деревьев станет большим шагом к тому, чтобы туристическая отрасль вышла на новый уровень.

Директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова подчеркнула, что туризм для Казани является одной из важнейших отраслей экономики. И поэтому создание новой аллеи приурочено к минувшему празднику — Всемирному дню туризма.

Отмечается, что в высадке саженцев также принял участие генконсул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов.

По завершении участники установили памятную табличку, на которой было написано: «Зная свои корни, человек обретает опору в жизни. Путешествуя, он обретает саму жизнь».