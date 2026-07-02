В Арском районе РТ два вагона грузового состава сошли с путей

Ночное происшествие на железной дороге в Татарстане обернулось сбоем в графике движения пассажирских составов. Около четырёх утра по московскому времени в Арском районе у двух вагонов хозяйственного поезда (всего в составе было 61) случился сход с рельсов.

К ликвидации последствий оперативно привлекли восстановительный состав со станции Юдино, а движение по соседней колее запустили реверсивно уже через полтора часа после инцидента. Утром задержки коснулись пяти поездов дальнего следования – они отставали от графика на 1,5–2 часа, а также двух пригородных электричек, опоздавших на 50–105 минут.

На месте ЧП работают 33 железнодорожника и 12 единиц спецтехники, от МЧС задействованы два специалиста и одна машина. В настоящее время вагоны расцепляют и возвращают колёсные пары на рельсы. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в республиканском управлении МЧС.