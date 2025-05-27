Что делать с опасными газовыми колонками? Республика ищет решение проблемы за 8 млрд рублей

Вчера, отчитываясь на «деловом понедельнике» в казанской мэрии, заместитель председателя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин среди прочих тем затронул и проблему газовых колонок, которые становятся опасными при плохой вентиляции воздуха в квартире.

Согласно озвученным им данным, за зимний период 2024 года по всему городу было зарегистрировано 25 случаев отравления угарным газом. Один из пострадавших скончался. С начала этого года произошло уже шесть подобных инцидентов. К счастью, обошлось без трагедий.

Зампред исполкома отдельно отметил, что абсолютно все такие случаи связаны с работой водонагревательных газовых колонок устаревшего типа. Механизм отравления известен, заявил он. В многоквартирных домах, как правило, хозяева устанавливают герметичные пластиковые стеклопакеты. Таким образом, вентиляция в помещении стремится к нулю. В полном согласии с законами физики без притока кислорода природный газ сгорает не полностью.

Может образоваться ядовитый угарный газ - монооксид углерода СО. В хрущевках жители кроме газовых плит используют еще и газовые колонки для нагрева воды. И вывод Искандера Гиниятуллина прост - старые колонки опасны для жизни. Однако газ в этих домах отключают полностью, в том числе и для газовых плит. И проблема скорее не в старых колонках, а в отсутствии вентиляции.

На данный момент в Казани 46 домов газовики отключили от газоснабжения по обращению управляющих компаний. Люди как минимум несколько дней живут без газа целыми подъездами. И когда им дадут голубое топливо, точно не может сказать никто - ни газовики, ни в УК. И что же теперь делать жителям этих домов? Где готовить обеды и ужины, греть воду, чтобы помыть хотя бы детей? Хотя с наступлением жары душ или ванна нужны всем.

Ведущий заседание первый заместитель мэра Казани Денис Калинкин назвал еще более внушительную цифру: в зону риска попадают более двух тысяч многоквартирных домов столицы РТ. Он посочувствовал отключенным от привычных благ цивилизации казанцам: «То, что управляющие компании осознают риск и не бездействуют, - это хорошо. Но то, что люди остались без горячей воды, а управляющие компании не предлагают никаких решений и не дают объяснений жителям, судя по их обращениям к нам, - это плохо».

А вот Искандер Гиниятуллин, напротив, винит во всем самих жильцов: «Уговорить жителей регулярно проветривать помещения не получается, специальные отверстия в стенах старых пятиэтажек законопачиваются рачительными хозяевами, поэтому сегодня мы прорабатываем вариант полного или частичного ухода от использования бытовых газовых приборов».

Также спикер предложил выход из ситуации - самым реальным представляется установка в домах индивидуальных тепловых пунктов.

А если говорить про перевод указанных домов на централизованное горячее водоснабжение, то такой проект обойдется в сумму более 8 млрд рублей. У города, понятно, таких денег нет. Поэтому исполком направил премьер-министру РТ Алексею Песошину письмо с просьбой о помощи, то есть о выделении целевого финансирования.

«Мы этот вопрос обсуждаем с руководством республики. Есть несколько способов решения этой проблемы. В любом случае после обсуждения всех вариантов будем просить республику о создании адресной программы», - подвел итоги Денис Калинкин.

Впрочем, жителям, оставшимся без газа, хотелось бы скорейшего решения проблемы. Мыться и готовить еду им нужно каждый день, не дожидаясь выделения 8 миллиардов.