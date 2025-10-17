Раис Татарстана взял курс на устойчивое развитие, социальную поддержку и укрепление традиций

В традиционном послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ, оглашенном 17 октября, содержалась информация обо всех достижениях республики за последние 10 лет. Вместе с тем, глава Татарстана обозначил и задачи, стоящие перед регионом на ближайшую пятилетку. Приоритетами остаются благополучие граждан, устойчивость экономики и сохранение национального единства.

Пожалуй, самым важным в послании Раиса РТ стало объявление следующего года Годом воинской и трудовой доблести. Это связано с важнейшим направлением работы руководства республики - увековечением подвига участников СВО. Так, например, в Парке Победы Казани и муниципалитетах создаются мемориальные зоны, а также музейные экспозиции, посвященные вкладу татарстанских подразделений в освобождение новых территорий. Особый интерес вызывает кадровая программа «Батырлар. Герои Татарстана», которая помогает бойцам найти себя в гражданской жизни и внести вклад в развитие республики.

Еще одно важное нововведение, анонсированное Миннихановым: учреждены почетный знак «За вклад в развитие добровольчества» и премия «Добрый Татарстан».

Важную роль в укреплении межнационального и межконфессионального мира играет конструктивный диалог с религиозными объединениями. Ярким примером является воссоздание комплекса Казанского Богородицкого монастыря для возрождаемой Казанской Духовной академии. За последние годы в республике восстановлены 40 значимых религиозных объектов разных конфессий, чему способствовала огромная работа фонда «Возрождение» и личное участие первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

По словам Раиса РТ, экономика Татарстана показывает стабильный рост. Объем валового регионального продукта по итогам 2024 года превысил плановый показатель в 5 трлн рублей, заложенный в Стратегии-2030.

Нефтегазохимический комплекс остается основой экономики. «Татнефть», отмечающая 75-летие, стабилизировала добычу нефти и развивает инновационные направления: биотехнологии, альтернативную энергетику и глубокую переработку. Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» является одним из лучших в Европе.

Машиностроение представлено такими гигантами, как «КАМАЗ», выпускающим сейчас не только грузовики, но электробусы и беспилотные транспортные средства. Предприятие активно продвигает водородную тематику. Казанский авиационный завод продолжает производство самолетов Ту-214. А Казанский вертолетный завод успешно перешел на отечественные двигатели, и сейчас идет подготовка к выпуску новейшего вертолета Ми-34.

Инвестиционная привлекательность республики обеспечивается развитой инфраструктурой: особыми экономическими зонами «Алабуга», «Иннополис», «Зеленая долина», территориями опережающего развития. Активно привлекаются иностранные партнеры, в том числе из стран БРИКС и исламского мира. Для увеличения инвестиционного потока в Казани скоро откроется представительство международной организации по стандартам исламских финансов AAOIFI.

Минниханов заметил, что Татарстан полностью обеспечен основными видами сельхозпродукции и входит в пятерку лидеров России по ее объемам. В 2024 году было намолочено 4,5 млн тонн зерна. Республика является лидером по производству молока и в числе передовых регионов по сбору картофеля и сахарной свеклы.

Ставка в агросекторе делается на глубокую переработку сельхозпродукции и увеличение экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Важным направлением остается развитие производства халяльной продукции и поддержка фермеров, личных подворий и сельскохозяйственной кооперации.

За последние пять лет в социальную сферу и благоустройство территорий было направлено 4,8 трлн рублей инвестиций. На эти средства построено и капитально отремонтировано свыше 22 тысяч социальных объектов. Ежегодно вводится более 3 млн кв. метров жилья. Благодаря этому, жилищные условия улучшили сотни тысяч татарстанских семей.

В транспортной сфере республика также может продемонстрировать большие достижения. Построены мосты через Волгу и Каму, чего не было десятилетия. Также построены и реконструированы сотни километров автодорог, включая такие масштабные проекты как трасса M-12 «Восток», обходы городов Нижнекамск и Набережные Челны. В международном аэропорту «Казань» строится новый терминал, благодаря чему воздушные ворота столицы республики скоро смогут обслуживать 6 млн пассажиров в год. Также в ближайшие годы планируется строительство новых платформ, вторых путей и развитие второй линии казанского метро. Раисом Татарстана ставится задача увеличить грузопоток по воде и интегрировать Татарстан в транспортный коридор «Север - Юг».

В сфере благоустройства за пять лет по программе «Наш двор» приведены в порядок более 5174 дворовых территории. Таким образом, улучшилась жизнь примерно 1,5 млн жителей. За 10 лет созданы с нуля и реконструированы 450 современных парков, скверов и набережных.

Коснулся Рустам Минниханов и вопросов образования. За пять лет построено 59 детских садов и 48 новых школ, капитально отремонтированы сотни образовательных учреждений. Особое внимание Раис обратил на реализуемый в республике проект «Физико-математический прорыв». На него каждый год республиканский бюджет будет выделять по 250 млн рублей.

В области здравоохранения с 2020 года построено более 300 различных медицинских объектов, закуплено свыше 40 тысяч единиц современного оборудования. Акцент делается на профилактику: расширена диспансеризация, работают мобильные поликлиники. Есть результаты этой работы: постепенно снижается смертность от болезней системы кровообращения, а также растет выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях.

Для развития инновационной экономики в республике созданы 49 ресурсных центров, передовые инженерные школы, поддерживающие технологическое предпринимательство. Минниханов поставил амбициозную цель: к 2030 году количество промышленных роботов в республике планируется увеличить в четыре раза.

За пять лет построено 220 спортивных объектов, что способствовало росту числа занимающихся спортом до 66%. Татарстанские команды регулярно побеждают в чемпионатах России по волейболу, хоккею на траве, водному поло и регби.

В сфере культуры модернизирована материально-техническая база, построено 82 новых объекта. Среди них – новое здание театра имени Галиаскара Камала, которое стало архитектурной жемчужиной города. В 2026 году Казань станет культурной столицей исламского мира.

В следующем году исполняется 140 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и 120 лет со дня рождения героя-поэта Мусы Джалиля. В связи с этим Всемирный конгресс татар выступил с инициативой объявить следующий год в рамках своей деятельности Годом Габдуллы Тукая. Минниханов поддержал это предложение.

Комментируя для «КВ» послание Раиса республики, недавно назначенный Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова заметила, что в нем поставлены задачи, направленные на развитие социальной сферы. Со своей стороны, выполняя указание главы Татарстана, Захарова в своей работе обратила внимание на объекты образования и досуга для подрастающего поколения в сельской местности, в частности, в поселках, примыкающих к Казани. Именно отсюда поступают обращения мам, которые не могут устроить своих детей в детсады и школы. По словам Захаровой, надо активнее работать с застройщиками, чтобы они закладывали на стадии проектирования социальные объекты. Также Захарова считает важным заботится о репродуктивном здоровье будущих мам и пап, нынешних школьников. Для этого в сотрудничестве с Минздравом РТ и Минобром РТ надо внедрять в школы уроки здоровья.

Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров заявил, что поддержка со стороны Раиса их инициативы по поводу объявления 2026 года годом Тукая дорогого стоит. «Я хочу подчеркнуть, что культура является стержнем единства всего татарского народа вне зависимости от места проживания», - сказал спикер. К примеру, стихи классика татарской литературы «Туган тел» давно стали неофициальным гимном всех татар. По мнению Шакирова, это послание Раиса стало объединяющим для всех народов Татарстана.