Храмы Татарстана раскрывают тайны

В результате получилась уникальная фотолетопись одной из важнейших страниц истории нашей республики. Более двухсот фотографий с изображением храмов XVIII - XIX веков Андрей Черенков представил на персональной выставке, которая открылась в Галерее современного искусства - филиале Государственного музея изобразительных искусств РТ. - Я не профессионал, занимался фотографией как любитель. Но всегда старался, чтобы в кадре было голубое ясное небо, - рассказывает Андрей Вячеславович. - К счастью, в последние несколько лет старинные храмы начали реставрировать, восстанавливать. Однако зачастую в глубинке в богом забытых селах церкви находятся в плачевном состоянии. Они умирают, как и сами селения. До некоторых населенных пунктов, действительно, даже добраться непросто. Оттуда старики зимой за пенсией на лыжах ходят, порой за несколько километров. Это уходящая натура. Очень хочется, чтобы люди обратили внимание на эти села и эти храмы. Строились и они, и колокольни на деньги помещиков, купцов, других меценатов. Выделялись огромные средства. Например, в 1902 году свияжский купец Каменев внес 100 тысяч рублей на храм. Сегодня это примерно 100 - 120 миллионов рублей. - Такого полного каталога храмов нет ни в одном регионе России. Это фактически реестр памятников, о существовании многих из которых специалисты даже не знали, - отметила директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева. - Но помимо того, что Андрей Вячеславович фотографирует, он собирает информацию, касающуюся истории каждого храма: кто и когда построил, кто был попечителем церкви. Это огромная исследовательская работа, серьезный научный труд. Профессионалам на основе собранного богатейшего материала предстоит провести дальнейшие исторические, искусствоведческие, архитектурные изыскания. Кроме фотографий храмов на выставке представлено и несколько снимков усадеб купцов и помещиков, просто старинных деревянных домов...Розалия Нургалеева считает, что опять же на основе материалов, с которыми знакомит данная выставка, можно разработать несколько необычных туристических маршрутов по Татарстану. Следуя этими историческими тропами, туристы откроют для себя много интересного об архитектурных памятниках, быте, нравах Казанской губернии, о купцах, помещиках, влиятельных людях, которые строили храмы. История возведения храмов в Российском государстве, и в Казанской губернии в частности, действительно интересная, познавательная и поучительная. Первый, можно сказать, золотой период строительства - середина и вторая половина XVII века. Тогда храмы в городах и монастырях - заслуга крупных предпринимателей. Вторая волна бурного строительства церквей охватила села во второй половине XVIII - начале XIX веков. Большую роль в этом сыграл Манифест о вольности дворянства 1762 года. Этот указ способствовал расцвету родовых поместий большинства дворян, многие из них осели в своих усадьбах. А каждый православный должен был по воскресеньям и праздникам посещать церковь. И чтобы не ездить рано утром за много верст по бездорожью в город на церковную службу, помещики начали возводить храмы и добиваться открытия приходов в ближайших селах. Дворяне считали делом чести построить на своей малой родине большой и красивый храм. Так появились удивительные по красоте церкви во Введенской Слободе, Кильдееве, Коргузе, Уланове, Юматове, Морквашах, Русском Бурнашеве. Некоторые богатые люди выделяли большие средства на строительство храмов в селениях, где никогда не жили и даже не бывали. Например, помещики Нарышкины финансировали постройку церквей в Шеланге и Ключищах. В селах, где строительство и содержание храмов целиком ложились на плечи крестьянских общин, церкви были намного скромнее. В 80-е годы XIX века основные расходы по строительству храмов в селах брали на себя новые предприниматели - из числа разбогатевших местных крестьян. Их в те времена было довольно много. Многие знатные семьи Казанской губернии оставили о себе добрую память на века, возведя храмы. Стахеевы, Нарышкины, Паулуччи, Баратаевы, Геркены, Назимовы-Теренины, Обуховы, Молоствовы, Блудовы, Прибытковы, Баратаевы, Лихачевы, Болоховские, Рычковы - это далеко не полный список благотворителей. История каждой перечисленной семьи подтверждает известную истину: сами по себе деньги не есть счастье. Они только инструмент, который помогает воплотить в жизнь самые смелые и благородные мечты и оставить след в истории.