Бронза, мишки и немного эротики: в Казани открылась выставка Андрея Осташова

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» прошло открытие выставки «Ее маленький храм» всемирно известного белорусского художника Андрея Осташова. Его произведения хранятся в музеях и частных собраниях в России, Европе и Америке. Ежегодно по всему миру открываются десятки выставочных проектов скульптора — в Монако, Париже, Москве, Санкт-Петербурге, Шанхае и других городах. А цена на его работы начинается от 3 тысяч евро.

На выставке в Казани была представлена почти треть от общей коллекции скульптур художника — в четырех залах галереи расположилось более 50 работ, созданных художником за последние 10 лет и собранных из разных коллекций, включая и новые: Gentle collection и Premier collection.

Андрей Осташов — один из самых успешных и оригинальных скульпторов Беларуси, завоевавший признание далеко за пределами родины. Его слава не в последнюю очередь связана с универсальностью художественно-эстетической концепции, в которой органично переплетаются сюжеты восточных и европейских мифов, отсылки к древнегреческой классике, образы самураев, слоны, сердечки и мишки Тэдди.

Зачастую художник использует андрогинный образ детей и женщин, в котором не понятен ни возраст, ни пол. В его творчестве огромную роль играют мельчайшие детали, а главная тема работ — рассуждение о внутреннем мире. Художник никогда напрямую не объясняет смысл своих работ, предоставляю посетителям возможность интерпретации.

«Искусство должно поражать искренностью, а искренность находится там — на улице, среди людей. И если в искусстве есть часть нашей с вами жизни, то оно будет ближе к зрителю — он сильнее сопереживает и глубже погружается. Вдохновение в реальном мире, просто этот мир очень сильно трансформируется в процессе работы», — поделился Андрей Осташов.

В первом и втором залах выставляются наиболее популярные работы художника, а самой масштабной из них, притягивающей больше всего взглядов, оказалась «Сказка о драконе». Эта скульптура своего рода визитная карточка художника. Многие улавливают в ней что-то инопланетное, кто-то — даже отсылки к фильму «Чужой», но художник видит ее иначе.

«У древних греков были свои герои — Персей, Андромеда, но в наше время они уже не являются героями, их давно забыли. Сейчас человеку намного интереснее человек-паук или супермен — это тоже своего рода попытка трансформации этого идеологического героизма. „Сказка о драконе“ как раз одна из работ, посвященных современному мифотворчеству», — рассказал скульптор.

Осташов широко использует в своем творчестве эстетику востока — это проявляется и в главной героине его работ, и в мелких деталях костюмов.

«Я стараюсь сохранить историческую точность мелких элементов костюма, но не желаю, чтобы скульптуры были привязаны к каким-то отдельным национальностям, они универсальны и могут оперировать к любому человеку», — добавил художник.

Центральное место в выставке занимает скульптура «Яблочный чай». Композиция представляет собой фигуры трех сидящих девочек, олицетворяющих чувства невинности, красоты и любви.

«Это одна из последних работ, жемчужина нашей выставки. Осташов любит совмещать в скульптуре диалог. Человек может сам представить, о чем они говорят, шаманы они, войны, или принцессы — каждый видит здесь свою историю», — рассказала куратор выставки Алена Цыганова.

Также она отметила, что скульптура пока находится всего в одном экземпляре и была показана только на недавнем открытии галереи художника в Москве.

Обязательные элементы работ Осташова — слоны, недавно появившиеся черепахи, сердца и, наверное, самый запоминающийся элемент — мишки Тедди. «Образ мишки — символ семьи и спокойствия. Андрей выбрал его и уже долгие с ним работает. Это один из элементов фирменного стиля», — добавила Цыганова.

Еще одна интересная работа «Этюд с пистолетами» — единственная скульптура на выставке, сделанная не только из бронзы, но также имеющая в своей композиции ткань. Куратор выставки рассказала, что у скульптуры есть два вида костюмов из шелкового бархата, а делал их доверенный костюмер-дизайнер.

«Девушку можно раздеть и заметить небольшие пистолеты. У нее есть альтернативный костюм — пышное платье, потому что некоторые музеи просят закрыть обнаженные части тела. Правда, даже во втором варианте посетители все равно залезали под юбку, чтобы посмотреть на оружие», — добавила она.

Особенно понравилась посетителям скульптура «Кувшинка», на которой изображена левитирующая девочка.

«Честно говоря, мы сами ее столько возим по выставкам и до сих пор не можем понять, как она вообще держится, потому что эти работы весят под 80 кг. В этом и есть секрет бронзы — что ее можно показать очень по-разному, создавать любые формы и фактуры», — отметила Алена Цыганова.

В 3 зале выставлены более ранние скульптуры художника из коллекции Gentle colleсtion — это более открытые и деликатные работы, в которых автор попытался показать привычные образы своих героинь более женственными и гармонизированными.

У Андрея Осташова в команде работает 25 человек художников-формовщиков. Экспозиция последнего зала посвящена работам его коллег по цеху, которые помогают ему осуществлять работу под строгим авторским контролем. Это ускоряет процесс «Если бы я не снял с себя часть обязанностей, то вряд ли привез бы сегодня сюда 50 работ», — отшутился художник.

Фирменный стиль скульптора — техника золотой патины. Это очень сложный химический и тепловой процесс с участием специальных реагентов. По словам Цыгановой, если произойдет хотя бы одна небольшая ошибка, то весь процесс производства скульптуры откатится почти до самого начала, а занимает он около трех месяцев.

«Секрет всех мастеров заключается именно во времени, температуре и правильно подобранном реагенте. Невозможно с самого начала запланировать нужный оттенок, потому что бронза реагирует по-разному. Иногда приходится быстро реагировать и ориентироваться по ходу дела. У нас иногда бывают клиенты, требующие определенный оттенок, на что им приходится отвечать, что мы сами до конца не знаем, какой цвет в итоге получится. Это интересный творческий процесс — как капнуть краской в воду», — рассказала куратор.

Выставка продлится до 5 сентября.