В РТ предлагают снизить возраст уголовной ответственности за наркопреступления

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Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов, старший прокурор Прокуратуры РТ Ринас Ибрагимов, первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина и заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер Министерства здравоохранения РТ» Резеда Хаева.

Как рассказал Анвар Каримов, с начала года в республике задержаны пятеро несовершеннолетних младше 16 лет, занимавшихся распространением запрещенных веществ.

Многие из этих подростков шли на преступления ради легкого заработка, уверенные, что из-за возраста избегут наказания. Сейчас уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, но в МВД считают, что снижение планки до 14 лет поможет сократить вовлечение молодежи в криминальную среду. Соответствующее предложение уже направлено в Госсовет РТ.

В Татарстане более 50 несовершеннолетних отбывают наказание за преступления, связанные с нелегальным наркобизнесом. При этом проблема наркозависимости среди молодежи усугубляется недостатком занятости и влиянием окружения. Как отметила Резеда Хаева, подростки часто пробуют наркотики из-за страха быть отвергнутыми сверстниками.

Наркорынок активно перемещается в интернет, где подростки чувствуют себя в безопасности. Организаторы наркобизнеса специально отправляют подростков в другие регионы, чтобы избежать разоблачения. Например, в Казани задержали двух 16- и 17-летних жителей Удмуртии, которые приехали раскладывать наркотики.

Правоохранители усиливают борьбу с наркопреступностью. С начала года выявлено более 2 тысяч преступлений, изъято 87 кг запрещенных веществ и перекрыто 18 каналов поставок. Однако проблема усложняется из-за пропаганды наркотиков в соцсетях, музыке и видеоиграх. Например, в соцсетях популярны ролики под музыку, которая ассоциируется с наркоторговлей, а некоторые музыканты открыто пропагандируют употребление веществ.

С 1 сентября 2025 года за пропаганду наркотиков в интернете будет грозить уголовная ответственность - до двух лет лишения свободы. Пока же такие действия караются лишь штрафами. МВД также призывает граждан сообщать о наркорекламе через систему «Народный контроль».

Эксперты подчеркивают, что ужесточение наказаний - лишь часть решения. Необходима комплексная профилактика, включая трудоустройство подростков и пропаганду здорового образа жизни. В противном случае проблема только усугубится и все больше молодежи будет вовлекаться в опасную преступную среду.

