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В усадьбе Сандецкого струнный квартет QUATERNION сыграет концерт «Старая и новая Вена»

В Казани продолжается проект «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век».

В стенах усадьбы Сандецкого — главном здании Музея ИЗО 27 мая состоится концерт струнного квартета QUATERNION под названием «Старая и новая Вена»

К музыкантам квартета присоединится альтист Александр Татаринов, участник Российского Национального оркестра под управлением Михаила Плетнёва и виолончелист Петр Каретников, солист Камерного оркестра «Градский Холл».

В программе концерт произведения Гайдна и Шенберга.

«Казанские ведомости» писали о проекте «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век», который стартовал в конце марта. В его рамках в разных музеях Казани пройдут девять концертов струнного квартета.

Авторами его стали музыковед кандидат искусствоведения Ольга Скепнер и виолончелист, художественный руководитель квартета Сергей Пономарев.

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