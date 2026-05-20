В Нижнекамске стартовал 32-й конкурс юных инспекторов «Безопасное колесо»

news_top_970_100
Республика
20 мая 2026  14:27

В лагере «Камский Артек» собрались более 200 школьников — победителей зональных этапов со всего Татарстана. Конкурс направлен на повышение безопасности дорожного движения и пропаганду грамотного поведения на дорогах.

Участников ждут испытания по знанию ПДД, управлению велосипедом, оказанию первой помощи и творческий конкурс агитбригад. В этом году добавилось новое испытание — фигурное вождение на электромобиле.

В Татарстане в движение юных инспекторов вовлечены 29 тысяч детей. Итоги конкурса подведут 22 мая в полилингвальном комплексе «Адымнар».

news_right_column_240_400
Новости
В Казанском аграрном университете сменился ректор
Татарстан на «Туриаде-2026»: 37 спортсменов, вело- и водный туризм
«Рубин» завершил сезон в середине таблицы
«Рубин» завершил сезон в середине таблицы
В РТ передают память о Победе новым поколениям
В Нижнекамске стартовал 32-й конкурс юных инспекторов «Безопасное колесо»
Столица РТ станет флагманом инклюзивного отдыха в России
Реконструкцию ТЮЗа в Казани планируют завершить в мае
Реконструкцию ТЮЗа в Казани планируют завершить в мае
20 млрд рублей и 160 участков: казанские власти рассказали о дорожных планах на год