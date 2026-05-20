В Нижнекамске стартовал 32-й конкурс юных инспекторов «Безопасное колесо»

В лагере «Камский Артек» собрались более 200 школьников — победителей зональных этапов со всего Татарстана. Конкурс направлен на повышение безопасности дорожного движения и пропаганду грамотного поведения на дорогах.

Участников ждут испытания по знанию ПДД, управлению велосипедом, оказанию первой помощи и творческий конкурс агитбригад. В этом году добавилось новое испытание — фигурное вождение на электромобиле.

В Татарстане в движение юных инспекторов вовлечены 29 тысяч детей. Итоги конкурса подведут 22 мая в полилингвальном комплексе «Адымнар».