Молодые музыканты услышат виртуозное исполнение классики

10 марта 2019 года в казанском Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева состоится концерт (6+) выдающейся камерной певицы, профессора Венской консерватории Урсулы Лангмайер (Ursula Langmayr) и знаменитого Трио имени Рахманинова. Также музыканты дадут мастер-классы для студентов и педагогов музыкального колледжа имени И.В.Аухадеева.Руководитель проекта, пианист Виктор Ямпольский:«В течение последних семи лет наш проект стал традиционным, его очень ждут в регионах. Значение этого проекта трудно переоценить! В региональные музыкальные учебные заведения благодаря поддержке «Газпрома» регулярно приезжают ведущие мастера-исполнители и педагоги из разных стран. Преподаватели и студенты российских регионов имеют возможность из первых рук получить важнейшую профессиональную информацию, можно сказать, все секреты мастерства! Это очень влияет на повышение общего уровня музыкального образования в регионе, а вследствие этого и на уровень местных оркестров, театров и так далее. Кроме того, все любители музыки имеют возможность услышать в своем родном городе действительно лучших мировых исполнителей.Мы пригласили в Казань Урсулу Лангмайер не случайно. Эта замечательная певица специализируется на камерно-ораториальном репертуаре и является одной из самых востребованных сопрано в этом жанре. Недавно нам удалось услышать ее в Вене в «Реквиеме» Моцарта, где она пела вместе со знаменитым Венским хором мальчиков. Это огромная удача для студентов, педагогов, любителей музыки наших регионов, когда такие музыканты приезжают поделиться своим мастерством».Начало концерта в казанском Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева в 17.00.Исполнители:Урсула Лангмайер - сопрано.Наталья Савинова - виолончель.Виктор Ямпольский - фортепиано.Программа: Вольфганг Амадей Моцарт • Рондо ля минор для фортепиано соло, KV 511.Песни для голоса и фортепиано:• Волшебник• Как Луиза сожгла письма своего возлюбленного• Ожидание весны• Фиалка• Вечернее настроение.Франц ШубертПесни для голоса и фортепиано:• Ганимед• Альпийский охотник• Девушка и смерть• Полевая розочка• Гретхен за прялкой• Форель• Серенада.Феликс Мендельсон-Бартольди• Соната для виолончели и фортепиано си-бемоль мажор, соч. 45• Песня без слов для виолончели и фортепиано, соч. 109• Две песни без слов для фортепиано соло, соч. 67.Песни для голоса и фортепиано:• На крыльях песни • Луна• Вечерняя песня• Зулейка.Проект проходит при поддержке ПАО «Газпром».Урсула Лангмайер (Ursula Langmayr) - сопрано.Урсула Лангмайер училась по классу вокала в университете Моцартеум в Зальцбурге у Ингрид Дженсен-Майер. Искусство интерпретации она постигала под руководством знаменитого Вольфганга Хольцмайера. Урсула Лангмайер - одна из ведущих концертирующих исполнительниц своего поколения. Она активно сотрудничает с лучшими оркестрами, такими как оркестр Венской филармонии, оркестр Баварского радио, симфонический оркестр Брукнерхауса.Урсула принимает участие в самых известных музыкальных фестивалях: Зальцбургском фестивале, берлинском «Мерцмюзик», фестивале «Варшавская осень», Венском музыкальном фестивале и многих других.Певица с успехом гастролирует как в составе оперных трупп, так и с сольными концертами во многих странах мира: США, Японии, Китае, Новой Зеландии, Италии, Финляндии, Словении, Швейцарии, Германии, Польше, Болгарии, Сербии и Боснии.Наибольшую популярность в репертуаре Урсулы Лангмайер снискали произведения немецкой вокальной лирики. Песни Шуберта, Моцарта, Брамса, Мендельсона, Шумана в исполнении г-жи Лангмайер смело можно отнести к ее наивысшим творческим достижениям. Урсула Лангмайер является профессором Венской консерватории.Трио имени Рахманинова - коллектив, широко известный любителям музыки во всем мире. За 23 года совместной творческой деятельности музыканты снискали любовь публики, уважение коллег и признание критиков как в нашей стране, так и за рубежом.ПрессаКонцерты и записи Трио имени Рахманинова получили блестящие рецензии ряда авторитетных изданий: BBC Music Magazine, Gramophone, The Strad, Fanfare, Diapason, The Independent, The Observer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sud Duetche Zeitung, Der Bund, «Русская мысль» и многих других. Официальные государственные проектыТрио имени Рахманинова представляло российское исполнительское искусство в программе Года российской культуры в Германии, Китае, Болгарии, Чехии, Италии, Нидерландах, Великобритании, Австрии. Музыканты играли концерты на многих важнейших международных форумах, таких как ЮНЕСКО, ООН, Всемирный экономический форум в Давосе. В 2005 году Трио имени Рахманинова было приглашено на праздничный концерт во дворце Президента Индонезии в Богоре.ДискографияВ сотрудничестве с компаниями Hyperion (Великобритания), Tudor (Швейцария) и Triton (Япония) музыканты Трио имени Рахманинова выпустили более 10 компакт-дисков с музыкой Глинки, Чайковского, Аренского, Рахманинова, Гречанинова, Шостаковича, Метнера, Шуберта.Мастер-классыМузыканты трио постоянно участвуют в важнейших международных мастер-классах, таких как «Вилла Музыка» в Германии, «Международная академия Г.Малера» в Италии, RNSM в Манчестере (Великобритания), Академия музыки в Маастрихте (Нидерланды). Выступают в Шанхайской, Пекинской и многих других консерваториях Китая.Трио имени Рахманинова регулярно приглашает в российские региональные консерватории для совместных концертов и мастер-классов лучших музыкантов и вокалистов из разных стран. В проекте принимали участие исполнители: Юрген Куссмауль - альт (Германия), Вольфганг Хольцмайер - баритон (Австрия), Элианэ-Коэльо - сопрано (Бразилия), Сильвия Мапелли - сопрано, солистка миланского «Ла Скала» (Италия), Оливье Дарбелле - валторна (Швейцария), Серджио Дельмастро - кларнет (Италия), Яир Клесс - скрипка (Австрия) и многие другие.Концертная география выступлений Трио имени Рахманинова очень широка: от Японии до Латинской Америки, от российского Крайнего Севера до Сингапура и Индонезии. Собственные проекты в Москве1. Трио имени Рахманинова организует ежегодный международный фестиваль фортепианных трио под названием «Трио имени Рахманинова и друзья», приглашая в Москву лучшие коллективы из других стран. На фестивале за последние пять лет выступили музыканты из Австрии, Италии, Германии, Франции, Бразилии, Израиля.2. Трио имени Рахманинова организует ежегодные циклы концертов камерной музыки в залах Московской консерватории и Московского международного Дома музыки, Третьяковской галерее, где наряду с российскими музыкантами участвуют звезды мировой сцены из других стран. Участники трио имени Рахманинова:Михаил Цинман - скрипка.Наталия Савинова - виолончель.Виктор Ямпольский - фортепиано.Михаил ЦинманОкончил Московскую консерваторию им. П.И.Чайковского.Победитель конкурса имени Моцарта в Зальцбурге.Является концертмейстером оркестра Большого театра России.Руководит и дирижирует камерным оркестром Большого театра.Заслуженный артист России.Наталия СавиноваОкончила Московскую консерваторию им. П.И.Чайковского.Лауреат всесоюзного и международных конкурсов, в том числе конкурса «Пражская весна» (Чехия) и конкурса камерных ансамблей в Трапани (Италия).Виктор ЯмпольскийОкончил Московскую консерваторию им. П.И.Чайковского.Заслуженный артист России.