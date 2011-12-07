Финалистка детского конкурса Little TOP MODEL of Tatarstan 2021: Наши родители должны в нас верить

— Аида, расскажи о себе.

— Мне 12 лет, я учусь в школе № 60 Авиастроительного района Казани. О карьере модели даже не мечтала, просто мои родители очень верят в меня и считают вполне симпатичной. Поэтому, когда мама увидела в соцсетях рекламу с предложением принять участие в детском конкурсе красоты и таланта, сомнений участвовать — или нет у меня — не было.

— Чем ты удивила жюри?

— Я занимаюсь вокалом, играю на фортепиано, коплю на качественную гитару, поэтому мне было что представить на конкурс в части творческой визитки. Я спела песню и прошла успешно кастинг.

И началась самая интересная неделя — время подготовки к конкурсу. Нас учили правильно ходить по подиуму, вести себя на сцене, разговаривать, смотреть в камеру и так далее. Мне кажется, многое из этого мне пригодится и в обычной жизни, ведь девушка должна уметь себя подать в любой профессии.

В день самого мероприятия мы прибыли в торговый центр утром, а уехали только вечером. Все утро нам делали прически — выпрямляли волосы. Это малышам завивают кудряшки, а мы уже взрослые…

Потом был сам конкурс. Я старалась не смотреть в зал, как меня учили, а нашла глазами Изольду Генриевну Сахарову — президента общественной организации «Мисс Татарстан», и не сводила с нее глаз. Видя ее поддержку и одобрение, смогла преодолеть волнение. Я старалась держаться максимально расслаблено, не зажато. И, думаю, мне это удалось.

После непродолжительной паузы, когда жюри подсчитывало баллы, наступил самый волнующий момент — награждение. Нам вручили дипломы участников, рюкзачки, сертификаты и наборы от спонсоров, но главный мой приз — от вашей газеты, поскольку я планирую в будущем быть журналистом. Настоящее интервью, где я в качестве главного героя, — очень интересный для меня опыт.

— Как отнеслись в школе к твоему новому образу и увлечению, вообще к участию в конкурсе?

— Подружки не отвернулись от меня из-за зависти, а наоборот, все меня поддержали и порадовались за меня, особенно учитель. Ее поддержка для меня была очень важна.

— Как ты считаешь, какими чертами характера должна обладать современная девушка, чтобы добиться в жизни успеха?

— Мне кажется, девушка должна быть независимой, иметь свое мнение, уметь себя обеспечивать. Также необходимо быть креативной, придумывать новые идеи, стремиться к цели, не останавливаться на достигнутом. А еще, мне кажется, надо любить себя — без этого мало чего добьешься в жизни.

Хочу пожелать читателям газеты «Казанские ведомости»: верьте в своих детей! Поддерживайте их, тогда все у них получится.