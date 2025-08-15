Татарстан ведет работы по обеспечению населения чистой питьевой водой

В республике реализуется стратегический проект по поиску новых источников водоснабжения, инициированный Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В рамках программы специалисты проводят комплексную ревизию водозаборов и разведку перспективных месторождений подземных вод с применением современного оборудования.

Значимым этапом стало приобретение в 2022 году мобильной буровой установки УРБ на базе КамАЗа, которая уже используется для исследований в Тетюшском районе. В текущем году геологоразведочные работы проведены вблизи населенных пунктов Любимовка и Зеленовка, что в перспективе улучшит водоснабжение более 11 тысяч жителей района.

Особое внимание уделяется инновационным методам исследований – электроразведке с применением геофизического комплекса «СКАЛА 48К12», позволяющего с высокой точностью определять перспективные водоносные горизонты. На сегодняшний день уже обследовано 4033 скважины в 43 муниципальных образованиях республики, что делает Татарстан лидером в области комплексного мониторинга источников питьевой воды.

Реализуемый проект соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».