Агент Джошуа Ливо рассказал, что игрок мог перейти в «Ак Барс»

Иван Ботев, агент нападающего Джошуа Ливо, рассказал о поиске новой команды для своего клиента. Он отметил, что легионер мог продолжить карьеру в одном из двух клубов КХЛ: «Тракторе» и «Ак Барсе».

– Был выбор из двух предложений, которые были у нас на руках, – «Трактора» и «Ак Барса». В пользу окончательного решения сказалось то, что генменеджер Алексей Волков уже давно хотел его подписать, плюс был разговор с главным тренером «Трактора», – заявил Ботев в интервью «РБ Спорт».

Ливо вышел на рынок свободных агентов после расторжения двухлетнего контракта с «Салаватом Юлаевым». По итогам регулярки 2024/25 легионер стал лучшим снайпером и лучшим бомбардиром лиги.