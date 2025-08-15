В РТ оштрафовали 247 жителей за отказ от проверки газового оборудования

Республика
15 августа 2025  20:59

Жилищная инспекция Татарстана сообщила о наложении штрафов на 247 человек, отказавшихся предоставить доступ специалистам для проверки газового оборудования в своих квартирах. Общая сумма взысканий превысила 900 тысяч рублей.

В ведомстве подчеркивают, что плановые проверки газового оборудования являются обязательными и направлены на предотвращение аварийных ситуаций. Согласно действующему законодательству, отказ в допуске контролирующих органов квалифицируется как административное правонарушение.

Регулярные проверки газового оборудования помогают своевременно выявлять потенциально опасные неисправности и обеспечивают безопасность всех жильцов многоквартирных домов.

