В РТ оштрафовали 247 жителей за отказ от проверки газового оборудования

Жилищная инспекция Татарстана сообщила о наложении штрафов на 247 человек, отказавшихся предоставить доступ специалистам для проверки газового оборудования в своих квартирах. Общая сумма взысканий превысила 900 тысяч рублей.

В ведомстве подчеркивают, что плановые проверки газового оборудования являются обязательными и направлены на предотвращение аварийных ситуаций. Согласно действующему законодательству, отказ в допуске контролирующих органов квалифицируется как административное правонарушение.

Регулярные проверки газового оборудования помогают своевременно выявлять потенциально опасные неисправности и обеспечивают безопасность всех жильцов многоквартирных домов.