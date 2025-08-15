Этнофестиваль «Крутушка» пройдет в Казани с 22 по 24 августа

Международный этнофестиваль «Крутушка 2025» пройдет в Казани с 22 по 24 августа.

Об этом сегодня, 15 августа, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила генеральный директор ООО «Центр информационных технологий в образовании» и председатель оргкомитета фестиваля Лариса Бикмуллина. На мероприятии выступит порядка 70 исполнителей этномузыки.

Куратор научно-просветительского и этнографических направлений Дина Башкирова отметила, что на фестивале будет организована танцевальная площадка - на ней, к примеру, каждый желающий сможет разучить танцы народов мира.

Куратор направления «Ярмарка» Дамир Насыри проинформировал, что «Крутушка» привлечет около сотни мастеров. Отмечается, что акцент будет сделан на национальной одежде.

Юлия Нуреева, куратор направления «Традиционная кухня» фестиваля, сказала, что на мероприятии ожидается много блюд разных народов. К примеру, можно будет попробовать карельскую кухню, а в субботу будет рыбный день.

- Будем варить сливочную уху с форелью, готовить леща, начиненного кашей, а также испечем «селигерский рыбник», - подчеркнула Нуреева.